Четыре года назад судьба Крыма висела на волоске

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Российский Крым 19 минут назад
Четыре года назад судьба Крыма висела на волоскеЧитайте нас в Telegram
Украинский Генштаб приступил к подготовке операции против Донбасса. Военные уже начали планировать свои действия. Об этом в эфире украинских каналов объявил генерал Муженко — нынешний глава Генштаба и руководитель так называемой АТО.
Про него известно, что он был завербован ЦРУ ещё в 2004-м, когда был в составе вооруженного контингента в Ираке. В России против него заведено уголовное дело за геноцид и применение запрещенных методов войны. Под руководством Муженко украинская армия применяла крупнокалиберные снаряды и наносила авиаудары по жилым кварталам, в том числе Луганска.
Подобного сценария удалось избежать жителям Крыма.
Крым уже соединён с материком мостом. Через Керченский пролив машины поедут уже в этом году. В 2014-м это казалось фантастикой, а судьба самого Крыма висела на волоске.
"Когда Янукович бежал из Киева, было чётко понятно, что если мы не начнём действовать, то нас будут убивать. Реально будут убивать. И появилось понимание, что гражданская война уже началась", — заявил Константин Кнырик, руководитель информационного агентства News Front.
Кнырик, тогда украинский гражданин, теперь россиянин, написал книгу о событиях четырёхлетней давности. Говорит, когда из Киева привезли убитых там бойцов "Беркута", стало понятно, что началась гражданская война.
"Здесь заложен город Севастополь. Морская крепость юга России".
Это не новая надпись, памятник установлен ещё в прошлом веке. Но действительно, севастопольцы от России себя никогда не отделяли. И неудивительно, что в 2014 году первым поднялся именно Севастополь. За ним поднялся весь полуостров.
Из архивных съемок: "Вот она — линия противостояния в Симферополе. Двери Верховного Совета сейчас удерживает группа людей, которые объявили бессрочный митинг и требуют местные власти не признавать законов, принятых в Киеве".
"Это было всё здесь. С этой стороны были мы, а с этой был "Меджлис", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) и они нас окружали по всему периметру, — вспоминает Сергей Веселовский, участник событий 2014 года.
Вместе с другими крымчанами он контролировал вход в Госсовет до прихода "вежливых людей".
"То, что "вежливые люди" вошли, не позволило украинским военным нанести по нам разящий смертельный удар", — считает Веселовский.
Взять под контроль стратегические объекты пришлось, когда появилась реальная угроза жизни гражданских. Кровопролития удалось избежать.
Четыре года новой жизни. Годы сложные, но и путь проделан большой. Сейчас даже воздушные ворота республики выглядят иначе. По сути, построен новый аэропорт.
"На шесть с половиной миллионов рассчитана пропускная способность нового терминала. И архитекторы запроектировали возможность увеличения до десяти с половиной миллионов в перспективе десяти-пятнадцати лет", — рассказал представитель аэропорта.
Сейчас в Крыму строятся дороги. На побережье появились новые отели и санатории. А самая явная примета времени — оживлённое движение на городских дорогах.
"У нас такого не было. Потому что машин было в три раза меньше. — Приехали люди? — Нет, людей осталось то же самое количество. Просто есть возможность людям покупать автомобили. Сейчас каждая семья может себе позволить машину и не одну", — поясняет Николай Максименко.
Крым сильно меняется и развивается, несмотря ни на что. Сравнить, как было и как стало, может каждый.
Архивная съемка: "В центре Симферополя административные здания охраняют подразделения народных дружин. Возле Совета Министров люди с металлическими щитами, выкрашенными в цвета флага автономии".
Теперь у республики новые цели, — экономический рост, развитие туризма, запуск моста через Керченский пролив. И, конечно, в перспективе снятие санкций после международного признания Крыма российским.
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