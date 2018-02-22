В Гарварде сделали чешуйчатого робота-змею. Видео

Сотрудники Гарвардского университета сконструировали робота, способного перемещаться с помощью чешуек, подобно змее. Инженеры планируют в будущем использовать его в медицинских и спасательных целях, сообщает The Verge.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как робот-змея ползает по асфальту (пока она умеет перемещаться только по ровной поверхности).

"Тело" устройства состоит из силоксановых трубок, в которых сделаны небольшие надрезы. Когда в них попадает воздух, робот растягивается, и на его коже появляются чешуйки. С их помощью "змея" цепляется за поверхность.

Ранее сообщалось, что компания Boston Dynamics научила робота-собаку открывать двери.