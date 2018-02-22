Экстремал прогулялся над пропастью с закрытыми глазами. Видео

Французский экстремал Пабло Сигнорет установил мировой рекорд, пройдя по 422-метровому нейлоновому тросу с закрытыми глазами. Чтобы усложнить себе задачу, спортсмен закрепил свой шаткий "мост" над пропастью между двумя горами, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Сигнорет преодолел опасную дистанцию за 25 минут и 6,7 секунды.

Француз опоясался страховочными ремнями на случай непредвиденных обстоятельств. К счастью, ему не пришлось ими воспользоваться.

По словам профессионального слэклайнера, главное в его деле – это спокойствие.

"Хождение по тросу сравнимо с медитацией. Ты сразу успокаиваешься и начинаешь полностью контролировать свое тело", — отметил экстремал.