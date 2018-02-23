На базе ВМС США в штате Вашингтон объявлена тревога

В четверг, 22 февраля, в американском штате Вашингтон к контрольно-пропускному пункту базы ВМС США Китсап подъехал на автомобиле неизвестный, заявивший, что у него при себе имеется взрывное устройство. На объекте была объявлена тревога и усилены меры безопасности.

По поступающей информации, водитель задержан, в его машине обнаружены подозрительные предметы. В связи с инцидентом въезд на базу временно закрыт, к месту происшествия вызваны саперы и представители правоохранительных органов, передает ТАСС.

База ВМС США Китсап — одна из важнейших американских баз, расположенных на побережье Тихого океана. На ее территории находятся стратегические подводные ракетоносцы, а также крупное хранилище ядерного оружия.