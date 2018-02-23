Массимо Каррера: все было позитивно, кроме результата

Массимо Каррера: все было позитивно, кроме результатаЧитайте нас в Telegram
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал игру "красно-белых" с испанским "Атлетиком" в 1/16 финала Лиги Европы. По его мнению, спартаковцы хорошо сыграли в обороне, не позволив сопернику создать много моментов у ворот Селихова.
"Я рад, как выступила команда, доволен, что мы победили, постарались перевернуть результат предыдущего матча, все было позитивно, кроме результата", — приводит слова Карреры ТАСС.
Также итальянский специалист объяснил, почему в последние 20 минут матча "Спартак" пропустил несколько опасных контратак. "Мы просто позволили "Атлетику" создать несколько моментов, потому что шли в атаку, а так команда боролась до последней минуты. При этом мы хорошо сыграли в обороне и не позволили сопернику создать много моментов у своих ворот", — заявил главный тренер "красно-белых".
Кроме того, он предположил, что вылет из Лиги Европы может сыграть "Спартаку" на руку. "Это может быть нам на руку, но все зависит от следующих матчей. Если мы будем подходить так, как к сегодняшнему матчу, то мы поборемся", — добавил Каррера.
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