По обвинения в нарушении права на личную жизнь в США задержан губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс.

Как сообщают СМИ, обвинения были выдвинуты после того, как в январе текущего года в прессе появились сообщения о том, что Эрик Грейтенс, якобы, сделал компрометирующую фотографию своей любовницы и грозил воспользоваться ей в случае, если она расскажет о существовавших между ними отношениях, передает ТАСС. Позже губернатор признал факт внебрачной связи, отрицая при этом, что прибегал к угрозам для того, чтобы ее скрыть.

Эрик Грейтенс был избран на пост губернатора Миссури в ноябре 2016 года. Члены законодательного собрания этого штата уже призвали его уйти в отставку.