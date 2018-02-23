УЕФА осудил столкновения фанатов в Бильбао

Союз европейских футбольных ассоциаций осудил беспорядки, которые произошли перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Атлетиком" и московским "Спартаком". Напомним, что в результате столкновений болельщиков соперничающих команд умер полицейский.

"УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации. УЕФА передает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента", — цитирует заявление УЕФА "Спорт-экспресс".

Ранее стало известно, что 51-летний работник испанской полиции умер в больнице от инфаркта. Во время столкновений фанатов "Спартака" и "Атлетика" рядом с ним взорвалась петарда.