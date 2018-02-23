Скончался президент Русского дворянского собрания в Америке князь Владимир Голицын

Скончался президент Русского дворянского собрания в Америке князь Владимир ГолицынЧитайте нас в Telegram
В США на 77-м году жизни скончался президент Русского дворянского собрания в Америке, один из наиболее значимых деятелей русской эмиграции князь Владимир Кириллович Голицын.
Как сообщили в приходе Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, в последние полгода страдавший от онкологического заболевания Владимир Голицын умер в госпитале Пенсильвании. Отпевание усопшего и церемония прощания пройдут в ближайший понедельник, в этот же день Владимир Голицын будет похоронен на Ново-Дивеевском кладбище Нью-Йорка.
Представитель прихода отметил, что князь Владимир Голицын был одним из самых известных и почитаемых среди русской эмиграции людей. Именно он внес большой вклад в восстановление и укрепление единства Русской Православной Церкви Заграницей и Русской Православной Церкви, а также российско-американских отношений, сообщает ТАСС.
Владимир Кириллович Голицын родился 29 января 1942 года в Белграде, в 1951 году вместе с семьей переехал на постоянное местожительство в США, где многие годы работал в банковской сфере. Впервые Владимир Голицын посетил Россию в 1990 году.
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