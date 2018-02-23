Российские фристайлистки лишились шансов на медали в ски-кроссе

На Олимпийских играх в Пхенчхане проходят соревнования у фристайлисток в дисциплине ски-кросс. Россиянки Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская не смогли пробиться в решающие заезды. Таким образом, полуфинальные и финальные старты пройдут без спортсменок из России.

Первой закончила свои выступления еще на стадии 1/8 финала Виктория Завадовская, не сумевшая выйти в четвертьфинальные заезды. Анастасия Чирцова не смогла пробиться в полуфинал. Медали в ски-кроссе у женщин будут разыграны 23 февраля чуть позже.