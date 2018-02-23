Канадка Серва стала олимпийской чемпионкой в ски-кроссе

Канадская фристайлистка Келси Серва сумела завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Южной Корее в дисциплине ски-кросс. В финальном заезде она опередила всех своих соперниц. Второй финишировала ее соотечественница Бриттани Филэн. В тройку призеров попала Фанни Смит из Швейцарии.

Российские фристайлистки Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская не сумели пробиться в решающие заезды.