Гол Панарина не помог "Коламбусу" победить "Филадельфию"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. "Филадельфия Флайерз" на своем льду оказалась сильнее "Коламбус Блю Джекетс" — 2:1. Первую шайбу в этой встрече забросил российский форвард гостей Артемий Панарин.

Благодаря этому голу россиянин сумел набрать 200-е очко в НХЛ. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 20, но не смог помочь своей команде победить "Филадельфию".

В других матчах дня "Нью-Йорк Айлендерс" уступил "Торонто Мэйпл Ливс" лишь в буллитной серии – 3:4, а "Миннесота Уайлд" победила "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 4:2.