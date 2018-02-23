Крушельницкий и Брызгалова вернулись домой

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернулись из Пхенчхана в Россию — без медалей. Свои бронзовые награды они передали Международному олимпийскому комитету.

Ранее Спортивный арбитражный суд аннулировал результат российских спортсменов, так как допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр, дала положительный результат на мельдоний, хотя предыдущие пробы были чистыми. Дальнейшее разбирательство продолжит Всемирная федерация кёрлинга, напоминает телеканал "Россия 24".