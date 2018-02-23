Кучеров и Наместников набрали 4 очка в победном матче против "Оттавы"

В Оттаве местный клуб в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречался с "Тампа-Бей Лайтнинг". "Молнии" победили "сенаторов" в гостях со счетом 4:3. Российские форварды "Тампы" Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали в этой встрече 4 очка и помогли своей команде обыграть канадский клуб.

Вратарь Андрей Василевский не принял участия в матче. Кучеров отдал две голевые передачи, а Наместников забросил шайбу и один раз ассистировал своим партнерам.

Еще в одной игре дня "Флорида Пантерз" была сильнее "Вашингтон Кэпиталз" — 3:2. У победителей первую шайбу в НХЛ забросил россиянин Максим Мамин, а Евгений Дадонов отметился голевой передачей. У проигравших результативный пас на свой счет записал Александр Овечкин.