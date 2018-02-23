Евгения Медведева: я шла на лед, как Анна Каренина

Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева после окончания состязаний по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пхенчхане сообщила журналистам, что она оставила себя на льду полностью. "На лед выходила как Анна Каренина", — сказал фигуристка.

"На произвольную программу шла, как Каренина в фильме, — цитирует Медведеву ТАСС. – И с уверенностью, что хочу оставить всю себя на льду. Сегодняшний день сохранится в моей памяти. Я полностью оставила себя на льду, я ни о чем не сожалею".

Медведева завоевала серебряную медаль Олимпийский игр, уступив только подруге по сборной Алине Загитовой. Россиянки впервые в истории заняли два первых места в одиночном катании на Играх.