Евгения Медведева: я шла на лед, как Анна Каренина

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Олимпиада-2018 20 минут назад
23 февраля 201808:38
Евгения Медведева: я шла на лед, как Анна КаренинаЧитайте нас в Telegram
Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева после окончания состязаний по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пхенчхане сообщила журналистам, что она оставила себя на льду полностью. "На лед выходила как Анна Каренина", — сказал фигуристка.
"На произвольную программу шла, как Каренина в фильме, — цитирует Медведеву ТАСС. – И с уверенностью, что хочу оставить всю себя на льду. Сегодняшний день сохранится в моей памяти. Я полностью оставила себя на льду, я ни о чем не сожалею".
Медведева завоевала серебряную медаль Олимпийский игр, уступив только подруге по сборной Алине Загитовой. Россиянки впервые в истории заняли два первых места в одиночном катании на Играх.
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