Алина Загитова: победа на Олимпийских играх это приятное удивление

Российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане призналась, что пока не в полной мере ощущает себя победительницей Олимпиады. По ее словам, победа стала для нее удивлением.

"Победа на Олимпийских играх для меня – это приятное удивление, – сказала Загитова сразу после цветочной церемонии, слова которой приводит ТАСС. – Я очень рада, что у меня получилось преодолеть волнение. Мы с тренерами очень много работали. Пока что у меня нет ощущения, что я стала олимпийской чемпионкой. Наверное, из-за того, что пока у меня нет самой медали".

"Когда Женя завершила свое выступление, если честно, то я еще не понимала, что одержала победу, – цитирует Загитову Чемпионат.Com. – По технике у меня была высокий балл, однако по компонентам у Жени все же лучше. Так что я не расстроилась бы серебряной медали – и она была бы для меня сродни золоту".

Напомним, что помимо золота Загитовой вторую строчку заняла еще одна фигуристка из России – Евгения Медведева. Это достижение стало первым для россиянок на Олимпиаде. Ранее первые два места на Играх достигали лишь российские фигуристы – Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.

После выступления россиянок команда российских атлетов имеет 14 медалей: одну золотую, пять серебряных и восемь бронзовых.