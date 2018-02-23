Аксенов рассказал, как крымчан пугали "поездами дружбы"

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника Отечества, а также с четвертой годовщиной создания народного ополчения Крыма, бойцы которого помогли крымчанам отстоять республику в дни "Крымской весны" 2014 года.

Четыре года назад жители полуострова объединились в знак протеста против массовых беспорядков в Киеве. Горожане собрались возле здания Государственного совета и были готовы отразить атаки националистов, которые пугали "поездами дружбы".

"Объединившись, мы вместе приняли важное и судьбоносное решение и отстояли нашу республику", — заявил Аксенов на митинге, посвященном созданию народного ополчения Крыма.

В заключение он поблагодарил крымчан за бесстрашие и твердый характер и поздравил их с праздником, передает РИА Новости.

В 2014 году ополчение помогло обеспечить общественный порядок в период референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Инициатором создания ополчения выступил депутат крымского парламента, лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов.