В Уфе росгвардейцы вынесли старушку из горящего дома

Сотрудники Росгвардии на руках вынесли пожилую женщину из горящего дома в Ленинском районе Уфы. Инцидент произошел 22 февраля около пяти часов утра (03:00 по Москве), сообщил Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в ходе патрулирования заметила задымление на улице Литерный тупик. Подъехав, росгвардейцы увидели, что пламенем объята крыша трёхквартирного дома.

Доложив о ситуации на пульт централизованной охраны, сотрудники Росгвардии приступили к эвакуации граждан из горящего дома. На стук в двери никто не открывал. Жильцы соседнего дома рассказали, что в горящем строении никто не живет, однако указали, что в одной из квартир может находиться одинокая 80-летняя женщина.

Разбив окно, росгвардейцы залезли в дом, разбудили спящую бабушку, помогли ей одеться, собрали необходимые вещи и документы и, также через окно, эвакуировали ее.

Затем спасенную женщину передали экипажу скорой медицинской помощи и доставили в больницу. Пожар был локализован сотрудниками пожарной службы.