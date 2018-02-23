Аббас обследовался в США

Палестинский лидер Махмуд Аббас прошел обследование в США и заявил, что с его здоровьем все в порядке. Об этом сообщает издание Associated Press. Политик отметил, что поездка в США "стала отличной возможностью пройти медицинское обследование". При этом он не уточнил, какие именно анализы и тесты сдавал.

Ранее Аббас выступил в Нью-Йорке в Совбезе ООН. Помощник Аббаса, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что политик посетил в клинику в Балтиморе. Он является заядлым курильщиком, и в ходе выступления в США, по словам журналистов, он выглядел уставшим, передает "Интерфакс".