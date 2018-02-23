Конькобежцы завершили соревнования на дистанции 1000 метров

В южнокорейском Пхенчхане состоялись соревнования среди конькобежцев. На дистанции 1000 метров обладателем золотой медали стал голландский спортсмен Кьельд Нейс. Его время составило 1 минуту 07,95 секунды.

Следом за ним расположился норвежец Хавард Лорентцен, отставший от победителя на 0,04 секунды. Он завоевал серебро Олимпиады. Бронзовая медаль досталась южнокорейскому конькобежцу Ким Тхэ-Юну (+0.27).

Российские спортсмены в данной дисциплине участия не принимали.