Гарет Бэйл летом покинет стан мадридского "Реала"

Ведущий форвард футбольной сборной Уэльса и испанского "Королевского клуба" Гарет Бэйл может покинуть "Реал" по завершении нынешнего сезона. Как сообщает испанская пресса, 28-летний нападающий исчерпал кредит доверия у руководства мадридской команды.

В Мадриде крайне недовольны командными действиями Бэйла в сезоне, особенно в играх на континентальной арене. В частности, вкладом валлийца в оборонительных действиях минимален, считают эксперты газеты Marca. Форвард три из четырех последних матчей "Реала" начинал в запасе, в том числе игру Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (3:1).

При этом сообщается, что "Реал" был готов отпустить Бэйла еще минувшим летом, но не получил соответствующих статусу игрока предложений. "Сливочные" хотели выручить за капитана Уэльса 90 млн евро.