Евроатлантический курс подумывают закрепить в конституции Украины

Депутаты Верховной Рады Украины обсуждают возможность принятия закона об интеграции страны в НАТО. Как рассказала представитель президента Украины Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко, Украина уже отказалась от статуса внеблокового государства. С этой целью в 2014 году были отредактированы два закона, пишет РИА Новости.

Теперь же курс Украины на членство в Североатлантическом альянсе хотят включить в Конституцию. Украина очень серьезно рассматривает вопрос и дает дополнительный сигнал европейским партнерам, сказала Луценко.

По оценке экспертов, из-за множества критериев, на соответствие которым стране придется затратить много времени, Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.