Пучков подарил часы столетнему ветерану пожарной охраны

Глава МЧС РФ Владимир Пучков поздравил со 100-летием ветерана пожарной охраны Москвы и участника двух войн Федора Чухломина. Министр пожелал юбиляру здоровья и долголетия и поблагодарил за труд во благо страны.

Пучков вручил Чухломину нагрудный знак "Ветеран МЧС России", наручные часы и проигрыватель для виниловых пластинок и компакт-дисков. В свою очередь ветеран поблагодарил гостей за поздравления и внимание, а также за ежедневный труд.

Кроме того, внуку, который также работает спасателем, было присвоено очередное звание подполковника. А правнучкам именинника министр подарил кукол с наставлением беречь прадеда, передает РИА Новости.

Федор Чухломин родился 23 февраля 1918 года в деревне Лисья Гора Кировской области. В 1947 году он поступил на службу в пожарную охрану Москвы. Прошел путь от пожарного до начальника военизированной пожарной части. В 1974 году в звании майора ушел на заслуженный отдых.