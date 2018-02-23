Российские клубы узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой три российских клуба – "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА узнали своих соперников по следующей стадии второго по значимости турнира.

Сине-бело-голубые встретятся с немецким РК "Лейпциг", московские "железнодорожники" за право выхода в четвертьфинал сразятся с мадридским "Атлетико", а "армейцы" – с французским "Лионом".

В остальных парах сыграют: "Лацио" – "Динамо" (Киев), "Марсель" – "Атлетик", "Спортинг" (Португалия) – "Виктория Пльзень", "Боруссия" (Дортмунд) – "Зальцбург", и особняком стоит матч между "Миланом" и "Арсеналом".

Поединки пройдут 8-го и 15-го марта.