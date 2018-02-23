Во Львове демонтируют стелу победителям над нацизмом

Мэрия украинского Львова дала разрешение на демонтаж 30-метровой стелы Монумента славы – мемориала в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне.

Как пояснил ранее заместитель мэра города Андрей Москаленко, стела находится в аварийном состоянии, поэтому демонтировать ее необходимо. Однако перед этим памятник обследуют и огородят. По словам Москаленко, стоимость работ определят после заказа проекта и техники для проведения работ, пишет РИА Новости.

На Украине это не первый случай уничтожения памятников советской эпохи и монументов, установленных в память о Великой Отечественной войне. Так, только в прошлом году в Одессе разбили бюст маршала Жукова и снесли памятник Григорию Котовскому.