Вино дважды в день: Макрон рассказал, почему молодежь спивается, а он нет

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своей любви к "традиционному французскому напитку": по его словам, он пьет вино дважды в день — днем и вечером. На пресс-конференции в четверг, 22 февраля, глава Пятой республики также поведал об угрозе обществу, возникшей из-за чрезмерного употребления молодыми людьми крепкого алкоголя или пива.

"Здоровье общества столкнулось с напастью, которая выражается в том, что молодые люди все больше напиваются крепким алкоголем или пивом, но в случае с вином это не так, — заявил Макрон. — Лично я пью вино днем и вечером".

В период своего президентства Макрон пообещал не допустить "никаких поправок по ужесточению алкогольного и табачного законодательства", передает РИА Новости со ссылкой на радио France Info. Бурная дискуссия по этому поводу идет во Франции с начала февраля: тогда министр здравоохранения Аньес Бузин заявила, что винная индустрия "заставляет верить, что вино отличается от других алкогольных напитков" и обладает рядом полезных свойств. Между тем, подчеркнула она, как с научной точки зрения, так и с точки зрения здоровья общества "пить вино — то же самое, что пить пиво, водку или виски".

В ответ на это географ Жан-Робер Питт, писатель Бернар Пиво, онколог Давид Кайя и еще несколько десятков членов французской Академии вина опубликовали в газете Le Figaro статью, призвав Аньес Бузин "прекратить демонизировать вино, являющееся частью французской цивилизации".

Макрон еще во время своей предвыборной кампании красноречиво выступал в защиту "традиционного французского напитка". В частности, он заявлял, что "вино красной нитью проходит в литературе, кинематографе и коллективном сознании" Франции, а также "является частью сервировки стола на французский манер".

Чуть больше месяца назад президент Макрон выступил в защиту другого традиционного французского продукта — багета, который он предложил включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

В ответ на январское заявление Макрона депутат российской Госдумы от партии ЛДПР Александр Курдюмов пообещал, что его фракция предложит включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО пельмени и блины.