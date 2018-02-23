ЕС продлил оружейное эмбарго против Белоруссии

Совет Евросоюза на год продлил санкции против Белоруссии, пишет РИА Новости.

Согласно сообщению ЕС, до 28 февраля 2019 года под ограничения подпадает продажа Белоруссии оружия и приравненных к нему средств.

Также запрещен на въезд в Евросоюз 4 человек, причастных к исчезновению двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста.

"Совет решил продлить эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также заморозку средств четырех граждан Белоруссии", — заявили в Совете.