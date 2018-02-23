Биатлонисты Швеции стали олимпийскими чемпионами в эстафете

На проходящих в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх состоялась эстафета в биатлоне, в которой каждый из четырех спортсменов должен был преодолеть дистанцию 7,5 километров. По итогам соревнований золотые медали завоевали шведские биатлонисты, которые преодолели дистанцию за 1 час 15 минут и 16,5 секунды при семи промахах на восьми огневых рубежах.

Вслед за ними к финишу пришли спортсмены из Норвегии. Они отстали от победителей на 55,5 секунды, допустив 12 промахов на стрельбе и пробежав один дополнительный круг. Замкнули пьедестал немецкие биатлонисты (+2.07,1 секунды, десять промахов, три штрафных круга).

Отметим, что данная дисциплина не была представлена спортсменами из России.