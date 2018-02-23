Дума призвала международные организации осудить "репрессивный" закон по Донбассу

Украинский закон по Донбассу направлен на срыв минских соглашений, заявили в четырех фракциях Госдумы РФ. Парламентарии призывают международные организации осудить этот репрессивный акт.

Фракция ЛДПР также предложила разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, ратифицированный Федеральным законом РФ 42-ФЗ от 2 марта 1999 года, передает "Интерфакс".

В то же время представитель Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма выразил сожаление, что в законе об интеграции Донбасса нет упоминания о Минских соглашениях

В пятницу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" опубликован в парламентском издании "Голос Украины". Закон вступит в силу 24 февраля, передает ТАСС.

В нормативном акте все неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для "освобождения территорий" на востоке страны. Для этого создается Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. Из текста документа изъяты все упоминания о Минских соглашениях.