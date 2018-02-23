Из-за рака Стивену Фраю удалили простату

Британский актер и писатель Стивен Фрай сообщил, что перенес операцию по удалению раковой опухоли. Ранее у него был диагностирован рак простаты.

Операция была проведена на первой неделе января. По словам Фрая, заболевание прогрессировало, и врачам пришлось удалить ему простату и вырезать 11 лимфатических узлов. Лечение 60-летний актер начал лишь в декабре прошлого года.

Фрай сообщил также, что в качестве альтернативного лечения ему предложили радиотерапию, но он выбрал операцию. Сейчас Фрай, по его признанию, чувствует себя хорошо. "В настоящее время я в порядке, мне хорошо, и я счастлив" — сказал актер в видео, опубликованном в официальном микроблоге актера в Twitter.

"Ты не думаешь, что это случится с тобой, рак — это то, что происходит с другими людьми", — добавил актер.

Стивен Фрай — британский актер, писатель и драматург, известный благодаря своим ролям в сериалах "Дживс и Вустер" и "Черная Гадюка".