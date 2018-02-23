Груженый самосвал "дал пинка" болтавшему по телефону пешеходу

Настоящим везунчиком можно назвать жителя крупнейшего индийского штата Гуджарат, который вышел невредимым из столкновения с самосвалом, когда переходил дорогу. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

Попытку перейти дорогу в округе Панчмахал молодой человек предпринял днем 20 февраля. Движение было традиционно беспорядочным, но пешехода сновавшие туда-сюда грузовики, судя по всему, не пугали — он не переставая говорил по телефону. Уступив дорогу одной тяжелой машине, он практически тут же едва не угодил под колеса самосвала.

От удара молодой человек отлетел на пару метров вперед, но, к удивлению окружающих, тут же вскочил на ноги и принялся искать выпавший из рук телефон. Из аварии он вышел без серьезных травм, после чего быстро пересек проезжую часть.

После обнародования записи инцидентом заинтересовалась полиция, но ни пешехода, ни скрывшегося с места водителя найти пока не удалось.