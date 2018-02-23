Верховную раду могут декоммунизировать

Институт национальной памяти пока не рассматривал возможность переименования Верховной рады Украины в рамках закона о декоммунизации. По словам директора института Владимира Вятровича, этот вопрос необходимо изучить.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий пропаганду советской символики. В его рамках ведется переименование городов и улиц, чтобы из географических названий исчезли упоминания неугодных нынешним властям исторических личностей, передает РИА Новости.