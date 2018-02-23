С Валентином Фалиным простятся 25-го на Троекуровском кладбище

В воскресенье, 25 февраля, состоится прощание с бывшим председателем правления агентства печати "Новости" (АПН) и советским послом в Западной Германии Валентином Фалиным.

Фалин скончался в четверг, 22 февраля, на 92-м году жизни. Прощание пройдет на Троекуровском кладбище в зале прощаний в 15:00. Отпевание — в Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 13:00, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентина Фалина, передает "Интерфакс".

"Валентин Михайлович был необычайно талантливым, разносторонне одаренным человеком — выдающимся государственным и общественным деятелем, блестящим дипломатом", — говорится в соболезновании.

Валентин Фалин был одним из руководителей АПН (предшественник МИА "Россия сегодня). В 1971-1982 годах был послом СССР в Бонне, руководил международным отделом ЦК КПСС, трудился в "Известиях". 1986-1988 годы — председатель правления АПН.