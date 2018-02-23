Лавров уточнил, что мешает американцам разделить Сирию

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Конфликт в Сирии 2 часа назад
Лавров уточнил, что мешает американцам разделить СириюЧитайте нас в Telegram
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что астанинский процесс мешает США разделить Сирию, поэтому его пытаются очернить. "У меня нет сомнений, это очевидно, что астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии", — подчеркнул Лавров. Он заявил об этом по итогам переговоров с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым в пятницу, передает ТАСС.
Глава российского МИД сообщил также, что Россия готова проголосовать за проект резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии, однако эта резолюция не дает гарантий, что боевики будут это перемирие соблюдать. Он напомнил, что в СБ ООН ведутся дискуссии о принятии резолюции, объявляющей немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней.
По словам Лаврова, чтобы эта резолюция была действенной, Россия предлагает формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной Гуты и вне ее.
Со своей стороны министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию и Иран оказать влияние на официальный Дамаск для прекращения атак в районе Восточной Гуты. Он отметил, что с начала столкновений до сегодняшнего дня в Восточной Гуте погибли тысячи людей. Чавушоглу призвал обе страны взять на себя больше ответственности в этом вопросе, пишет "Интерфакс".
"Авиаудары в Восточной Гуте неприемлемы", — подчеркнул глава турецкого МИД.
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