Кадыров снова проклял Сталина

В день 74-й годовщины начала депортации чеченского народа глава Чечни Рамзан Кадыров вновь осудил политику сталинских репрессий, призвав чеченцев смотреть вперед, не зацикливаясь на трагическом прошлом. Глава Чеченской республики высказался в своем канале в Telegram.

По его словам, "в истории чеченского народа, насчитывающей тысячелетия, было очень много трагических событий", например, захватнические войны, которые вели могущественные державы, чтобы "навсегда покорить Чечню и чеченский народ".

"Однако ни одна из этих войн не идёт ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа. В мире немного случаев, когда в течение суток снимали с родных мест и отправляли на верную смерть, на постепенное вымирание целые народы", — сказал Кадыров.

И именно это, напоминает глава Чечни, сделал Сталин 23 февраля 1944 года: "Нас лишили всего — родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники".

Однако сегодня чеченцы "живут в новой России, где каждому народу гарантированы реальные права и свободы", напоминает Рамзан Кадыров, и у чеченского народа "есть мудрость и мужество, чтобы смотреть вперёд, не зацикливаться исключительно на трагическом прошлом".

"Вместе со всеми народами мы строим новую Россию!" — подчеркивает он, обратившись напоследок к Всевышнему с просьбой навсегда уберечь чеченцев от новых потрясений, трагедий и невзгод, ниспослать мир и стабильность для всей России.