Меркель и Макрон попросили Путина поддержать резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции по перемирию в Сирии. Делегации Швеции и Кувейта предложили месяц прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации, пишет РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать эту инициативу.

Макрон и Меркель попробуют убедить Путина в телефонном разговоре во второй половине пятницы.

Во время перемирия ООН планирует доставить помощь в четыре района: Восточная Гута, Ярмук, Фуа и Кефрайя. В проекте резолюции записано, что перемирия не будет с террористами из "Исламского государства" (запрещена в РФ), "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).