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23 февраля 201817:50

Хоккейный финал Олимпиады: россияне встретятся с немцами

EPA

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В южнокорейском Пхенчхане состоялся второй полуфинал хоккейного турнира Олимпийских игр. Место в финале оспаривали сборные Германии и Канады. Фаворитом в противостоянии считалась североамериканская команда, однако европейцы смогли переиграть "кленовых" со счетом 4:3 и стать вторым финалистом Олимпиады.

По ходу поединка немецкие хоккеисты выигрывали у соперника со счетом 3:0. Канадец Жильбер Брюле сократил отставание в счете, но вскоре стал антигероем матча, когда заработал удаление до конца матча за грубую игру. Сразу после этого сборная Германии воспользовалась численным преимуществом, забив четвертую шайбу.

Однако в третьем периоде канадцы смогли отквитать две шайбы и сократить свое отставание в счете до минимума. Впрочем, на большее их не хватило, и матч закончился победой Германии, которой в решающем поединке предстоит встретиться с командой из России. Подопечные Олега Знарка ранее одолели команду Чехии со счетом 3:0.

Финал состоится в заключительный день Олимпийских игр – в воскресенье, 25 февраля в 7:10 по московскому времени. Прямая трансляция поединка будет показана на сайте Вести.Ru.

В матче за бронзовые медали сыграют команды Чехии и Канады.

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