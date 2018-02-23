93-летняя итальянка уехала волонтером в Африку

93-летняя итальянка по имени Ирма уехала в Кению волонтером. Цель жительницы города Виченца – помогать сиротам в деревне.

Об этом написала ее внучка Элиза в Facebook и повесила фотографию бабушки с тростью и красным чемоданом.

Позже Элиза сообщила, что Ирма всегда любила жизнь и никогда не останавливалась.

Ирма овдовела в 26 лет и осталась с тремя детьми на руках. Затем похоронила дочку.

В Африку итальянка поехала на 3 недели, но есть вероятность, что она захочет остаться там навсегда.