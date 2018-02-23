На французской заправке нашли украденную картину Дега

Картина, найденная в одном из автобусов на заправке во французском столичном департаменте Сена и Марна, действительно является украденным более восьми лет назад из музея в Марселе полотном кисти французского импрессиониста Эдгара Дега "Хористы". Это подтвердило в специальном заявлении Министерство культуры Франции.

О похищении из марсельского музея Кантини написанной в 1877 году картины Дега, которого называют одним из самых выдающихся представителей импрессионизма, стало известно в конце декабря 2009-го. Полотно принадлежит парижскому Музею д'Орсэ и было отправлено на юг Франции на время проведения выставки, напоминает РИА Новости.

Неделю назад картину, похожую на "Хористов", обнаружили в багажном отделении автобуса, стоявшего в зоне отдыха на заправке в департаменте Сена и Марна. Проверяя автобус, французские таможенники нашли работу, подписанную Дега, в одном из чемоданов. Никто из пассажиров своих прав на груз не заявил.

Для подтверждения подлинности картину отправили на экспертизу в Музей д'Орсэ. Первые выводы экспертов как раз и дали основания подтвердить, что речь идёт именно о разыскиваемом полотне Дега.

Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен назвала это "счастливым повторным обретением шедевра, принадлежащего национальным коллекциям, исчезновение которого стало большой утратой для французского импрессионистского наследия".

Семь лет назад, в январе 2011 года, США вернули Франции картину Эдгара Дега "Прачки, страдающие от зубной боли". Она была похищена из музея имени Андре Мальро в Гавре в 1973 году, а осенью 2010-го неожиданно появилась на аукционе Sotheby's.