У банка в центре Цюриха застрелены два человека

В швейцарском Цюрихе два человека были застрелены в пятницу днем. Прибывшие на место полицейские обнаружили один труп и одного смертельно раненого человека.

Место происшествия оцеплено, угрозы обществу нет, сообщила полиция в Twitter.

Zwei Personen verstorben nach Gewaltdelikt an der #Lagerstrasse. Die Situation ist unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. ^sa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 23 февраля 2018 г.

Инцидент произошел напротив отделения швейцарского банка UBS.