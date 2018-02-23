У банка в центре Цюриха застрелены два человека

23 февраля 201818:28
У банка в центре Цюриха застрелены два человекаЧитайте нас в Telegram
В швейцарском Цюрихе два человека были застрелены в пятницу днем. Прибывшие на место полицейские обнаружили один труп и одного смертельно раненого человека.
Место происшествия оцеплено, угрозы обществу нет, сообщила полиция в Twitter.
Zwei Personen verstorben nach Gewaltdelikt an der #Lagerstrasse. Die Situation ist unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. ^sa— Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 23 февраля 2018 г.
Инцидент произошел напротив отделения швейцарского банка UBS.
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