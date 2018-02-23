В США снова стреляют: на этот раз - у вуза в Луизиане

В Луизиане (США) на территории Юго-восточного университета были ранены два человека.

Раны не смертельны, сообщила администрация университета твитом.

ALERT: No present threat to campus community. University Police confirmed incident occurred on North Campus involving several individuals. Gunshots fired, 2 individuals suffered non-life threatening injuries. UPD following up on all leads, incident remains under investigation. pic.twitter.com/t475HxW87V — Southeastern LA Univ (@oursoutheastern) 23 февраля 2018 г.

В это же время помощник шерифа Скот Петерсон из Флориды подал в отставку. По словам президента США Дональда Трампа, ему не хватило смелости во время инцидента с расстрелом 17 учеников. Записи видеокамер показали, что вооруженный Петерсон не вошел в школу, когда там шла стрельба, передает РИА Новости.

Также Трамп заявил, что учителя, прошедшие специальную подготовку, должны иметь право носить оружие в школе для защиты учащихся.

Трамп в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение оружия, но после кровавой бойни, учиненной 14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида), подвергся жесткой критике. Один из бывших учеников — 19-летний Николас Круз открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, еще 14 получили ранения.