Слуцкий назвал поклепом слухи о домогательствах до журналисток

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула. Он выразил уверенность в том, что руководство Госдумы и фракции ЛДПР, в которой он состоит, разберется в ситуации и даст жесткую оценку авторам поклепа.

А сам Слуцкий в ближайшее время намерен встретиться со всеми представительницами журналистского пула нижней палаты парламента. "Не думаю, что кто-то из них принимал непосредственное участие в подготовке этой грязной информационной кампании, но все же хочу лично в этом убедиться", — написал Слуцкий на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Она уточнила, что речь идет о депутате Леониде Слуцком.