Кроссовер влетел в людей, любовавшихся праздничным салютом в Новосибирске

Кроссовер Honda CR-V влетел в группу людей, любовавшихся праздничным салютом в честь Дня защитника Отечества. Жертвами трагедии стали двое – трехлетний мальчик (скончался на месте) и женщина (умерла в скорой). Еще три человека – двое взрослых и ребенок — пострадали.

Инцидент произошел рядом с Октябрьским мостом через Обь, откуда жители Новосибирска по праздникам обычно смотрят на фейерверк, уточняет ТАСС.