Американские разведчики подлетели к России и ее базам в Сирии

Три американских военных самолета совершили в пятницу разведывательные полеты вблизи российских границ на Балтике и Черном море, передает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил несколько облетов Калининградской области. Он курсировал вблизи сухопутных и морских границ области не менее трех часов.

Еще два самолета ВМС США проводили разведку около Крыма. Один из них, самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, несколько часов летал вдоль побережья полуострова от Севастополя до Судака. Второй, патрульный противолодочный самолет (морской разведчик) ВМС США, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, несколько часов вел разведку вблизи морских границ Крыма в районе Севастополя.

Кроме того, патрульный противолодочный самолет ВМС США в пятницу осуществил разведывательный полет вблизи российских баз в Сирии. На этой неделе через Черноморские проливы на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус проследовали два больших десантных корабля "Минск" и "Азов", судя по фотографиям, сильно нагруженные. А в четверг в Сирию были перебазированы два истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА).