США определились с датой переноса своего посольства в Иерусалим

США официально начнут перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим уже 14 мая текущего года – в 70-ю годовщину образования еврейского государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

По их информации, посольство временно разместится в иерусалимском квартале Арнона, где сейчас расположен американский консульский комплекс. Отмечается, что переезд произойдет намного раньше объявленного прежде срока и завершится к концу 2019 года.

СМИ Израиля сообщают также, что американская администрация официально объявит о новой дате начала переезда посольства в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства из Тель-Авива в декабре 2017 года. Это решение вызвало недовольство палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.