Невосполнимая потеря: Путин сравнил Романа Филипова с защитниками Сталинграда

Невосполнимая потеря: Путин сравнил Романа Филипова с защитниками СталинградаЧитайте нас в Telegram
Россия отмечает один из главных государственных праздников — День защитника Отечества. Страна чествует людей, которые служили и служат в рядах Российской, прежде Советской, а еще раньше Красной армии. В этом году юбилей — 100-летие ее образования. Торжественная церемония в память о тех, кто отдал жизнь, защищая родину, прошла в Москве в Александровском саду. Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. А затем в Кремле верховный главнокомандующий вручил государственные награды. "Золотую Звезду" Героя России Путин передал семье геройски погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова.
Георгиевский — парадный зал Кремля, его называют храмом воинской доблести. Своды венчают золотые звезды со словами за службу и храбрость. На стенах — поименно Георгиевские кавалеры. 23 февраля здесь принимают тех защитников отечества, которые тоже вписали свои имена в славную историю российского воинства.
По стойке смирно зал встает, когда входит верховный главнокомандующий. Его поздравление из Кремля адресовано всем, кто давал присягу родине служить.
"В День защитника Отечества мы чествуем тех, для кого воинская служба стала призванием и смыслом всей жизни. Настоящих патриотов, которые надежно стоят на страже суверенитета и безопасности России. Охраняют мир и покой наших граждан", — сказал президент.
Конечно, особо отмечают тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в Сирии. Самолет Романа Филипова был подбит. Летчик катапультировался, пока мог, отстреливался и, чтобы не оказаться в плену, подорвал себя гранатой.
"Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его и с героями-защитниками Брестской крепости, с защитниками Москвы, Сталинграда, потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь у человека, во всяком случае земная, всего одна, — подчеркнул Путин. — И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей родине. Для близких, друзей, боевых товарищей гибель Романа — невосполнимая потеря. Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам, спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного сына, русского офицера, сына своего Отечества".
Родителям и вдове офицера Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России.
"Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком. Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом — международным терроризмом, и когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Я горжусь своим сыном, я горжусь нашей армией, я горжусь нашей великой родиной Россией", — сказал отец Романа Филипова Николай Филипов.
У родных героя состоялась и непротокольная встреча с президентом и министром обороны.
На подвигах современных российских воинов сейчас учат нынешних детей. "Юнармия" — движение молодое, но в нем уже больше 200 тысяч детей по всей стране. "Вступая в ряды юнармецев, мы даем клятву быть достойными подвигов предков, быть достойными гражданами своей страны. И вот на таких примерах ты остро, отчетливо понимаешь, что это значит на деле", — говорит Родион Терехов, член военно-патриотического движения "Юная армия".
В парке "Патриот" в эти дни проходит форум "Я – Юнармия". Его участники — дети из самых разных регионов, многие из них собираются в будущем носить погоны. Может быть, доведется служить в военном технополисе "Эра".
О планах по его созданию президенту рассказал министр обороны. Инновационная площадка нужна, для того чтобы разрабатывать и внедрять передовые технологии на благо армии.
Поздравляя военнослужащих, Владимир Путин отметил не только их уровень выучки, но и технику, которая стоит на вооружении. Передовая, часто не имеющая аналогов в мире. Свою мощь российское оружие наглядно продемонстрировало в Сирии.
Традиция из Великой Отечественной — за боевые заслуги вручать награды не только людям в погонах. Орден Ушакова Владимир Путин крепит на знамя флагмана тихоокеанского флота – ракетного крейсера "Варяг".
"Будет стоять на самом почетном месте, место уже подобрано, назначено, — говорит командир крейсера Алексей Ульяненко. — За этот орден спасибо большое всему экипажу".
"Гордость испытывают, наверное, все поколения, которые прошли службу на нашем корабле и привели к такому показателю — заработать первый орден Ушакова, который вручается сильным кораблям", — говорит командир авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Сергей Артамонов.
У авианосца "Адмирал Кузнецов" по плану — модернизация. Российская армия проходит перевооружение, доля современных образцов в войсках уже больше 60 процентов. Только в прошлом году на боевое дежурство заступили 200 новых самолетов, полтора десятка судов.
"Когда армия, флот являются самодостаточными, сильными, развитыми, тогда создаются условия для мирного развития страны, для выстраивания стабильных отношений на международной арене. И кажется, что так всегда и было. Кажется, что это нормально. Но стоит только ослабнуть Вооруженным силам, появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались. Появляются такие угрозы, которые мы себе и не представляли. В последние годы Вооруженные силы России приобрели новую динамику развития, такую, которая и нужна России. Я хочу всех вас поблагодарить за эту работу, и еще раз поздравить с Днем Защитника Отечества. Спасибо", — сказал Владимир Путин.
По традиции 23 февраля торжественная церемония прошла в Александровском саду у Могилы Неизвестного солдата. В ней приняли участие первые лица государства.
В свой праздник солдаты держат строй, рядом часовые на посту, как и тысячи тех, кто 23 февраля в наряде, в морском походе или на боевом вылете. Для них дело всей жизни — Родину защищать.
-
Загитова и Медведева выиграли турнир фигуристок
- Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
- Наши спринтеры-лыжники добыли серебро Игр-2018
- Крушельницкий и Брызгалова вернулись на родину
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Путин вручил "Золотую звезду" родным Романа Филипова
- Хоккеисты из России сыграют в финале Олимпиады с немцами
- Во Львове демонтируют памятник победе над нацизмом
- Великобритания призывает продолжать антироссийские санкции
- Российскую бобслеистку подозревают в употреблении допинга
-
Заявление Крушельницкого пролило свет на ситуацию с допингом
- Российским офицерам выдали отечественные защищенные мобильники за 115 тысяч
- США озвучили условия отказа от размещения ядерных крылатых ракет
- Муж-стоматолог перерезал горло звезде Playboy
- Семье вернули считавшегося умершим 7 лет назад мальчика
-
Новый Audi A8: объявлены российские цены
- Hyundai рассекретила новое поколение кроссовера Santa Fe
- Названы комплектации и день начала российских продаж кроссовера Geely Atlas
- У "Яндекса" заработал собственный каршеринг
- Toyota назвала российcкие цены на обновленный минивэн Alphard
-
Личная инфляция россиян в 5 раз выше официальной
- Танцы, йога и горячий шоколад: другая жизнь белого воротничка
- Каждый пятый американец имеет долг больше сбережений
- Новый долговой кризис США начнут потребители
- ФРС убедила инвесторов покупать доллар
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Как похудеть на пару килограммов: 3 способа, которые обнаружили ученые
- Красное вино полезно для зубов
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- 7 мифов о прививках, которые развенчали ученые
-
Последний день героя Филипова
- Семья Мишулина судится с "новым" сыном
- Как москвичка-таксистка провела всех
-
Известного певца друг зарезал на день Святого Валентина
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Криптоамбиции Telegram: Дурову мало $850 миллионов
-
Аномальная уборка: упавшая метровая сосулька искорежила машину
- МиГ-35, барокамера и робототехника: юнармейцам приготовили много сюрпризов
- "Реверс" с риском для жизни: Театр мюзикла решился на эксперимент
- Лесная перепись в Подмосковье: зверей пересчитают по следам
- Миллион тюльпанов, боевые сани и салют: чем удивят выходные
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Теперь у каждого россиянина может появиться Геральт в ванне
- Игра про искусство соблазнения напоминает диалоги Mass Effect
- Известный стример CS:GO подал в суд на Twitch
- Симулятор фейка «Плохие новости» обещает защитить нас от лжи
- Режиссёр Call of Duty хотел бы видеть в главной роли Тома Харди
-
Создан первый в мире гибрид овцы и человека
- Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри
- На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Мнучин: Минфин США готовит новые санкции в отношении России
Трансляции
Завтра, 24 февраля
МОК просят продлить дисквалификацию России
Косачев назвал новые санкции США против КНДР шантажом
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце
На востоке Москвы застрелили мужчину
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
Трамп пообещал не отбирать у американцев оружие
Иванку Трамп сравнили с сестрой Ким Чен Ына
Москаль отказался первым извиняться перед Супрун
93-летняя итальянка уехала волонтером в Африку
Кадыров снова проклял Сталина
В допинг-пробе Сергеевой нашли триметазидин
Верховную раду могут декоммунизировать
Из-за рака Стивену Фраю удалили простату
"Газпром" поставил два рекорда подряд
ЕС продлил оружейное эмбарго против Белоруссии
Во Львове демонтируют стелу победителям над нацизмом
Путин познакомился с возможностями "Эры"
Аксенов рассказал, как крымчан пугали "поездами дружбы"
В Уфе росгвардейцы вынесли старушку из горящего дома
СБУ хочет запретить Россотрудничество
Сигары и трубки не полезнее сигарет
Появились подробности о российских версиях пикапа Mercedes-Benz
В России заработали новые правила техосмотра
Американский курорт: завтра, которого не случилось
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере