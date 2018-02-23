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23 февраля 201821:04 Денис Давыдов

Невосполнимая потеря: Путин сравнил Романа Филипова с защитниками Сталинграда

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Россия отмечает один из главных государственных праздников — День защитника Отечества. Страна чествует людей, которые служили и служат в рядах Российской, прежде Советской, а еще раньше Красной армии. В этом году юбилей — 100-летие ее образования. Торжественная церемония в память о тех, кто отдал жизнь, защищая родину, прошла в Москве в Александровском саду. Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. А затем в Кремле верховный главнокомандующий вручил государственные награды. "Золотую Звезду" Героя России Путин передал семье геройски погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова.

Георгиевский — парадный зал Кремля, его называют храмом воинской доблести. Своды венчают золотые звезды со словами за службу и храбрость. На стенах — поименно Георгиевские кавалеры. 23 февраля здесь принимают тех защитников отечества, которые тоже вписали свои имена в славную историю российского воинства.

По стойке смирно зал встает, когда входит верховный главнокомандующий. Его поздравление из Кремля адресовано всем, кто давал присягу родине служить.

"В День защитника Отечества мы чествуем тех, для кого воинская служба стала призванием и смыслом всей жизни. Настоящих патриотов, которые надежно стоят на страже суверенитета и безопасности России. Охраняют мир и покой наших граждан", — сказал президент.

Конечно, особо отмечают тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в Сирии. Самолет Романа Филипова был подбит. Летчик катапультировался, пока мог, отстреливался и, чтобы не оказаться в плену, подорвал себя гранатой.

"Он принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его и с героями-защитниками Брестской крепости, с защитниками Москвы, Сталинграда, потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь у человека, во всяком случае земная, всего одна, — подчеркнул Путин. — И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей родине. Для близких, друзей, боевых товарищей гибель Романа — невосполнимая потеря. Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам, спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного сына, русского офицера, сына своего Отечества".

Родителям и вдове офицера Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России.

"Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком. Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом — международным терроризмом, и когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Я горжусь своим сыном, я горжусь нашей армией, я горжусь нашей великой родиной Россией", — сказал отец Романа Филипова Николай Филипов.

У родных героя состоялась и непротокольная встреча с президентом и министром обороны.

На подвигах современных российских воинов сейчас учат нынешних детей. "Юнармия" — движение молодое, но в нем уже больше 200 тысяч детей по всей стране. "Вступая в ряды юнармецев, мы даем клятву быть достойными подвигов предков, быть достойными гражданами своей страны. И вот на таких примерах ты остро, отчетливо понимаешь, что это значит на деле", — говорит Родион Терехов, член военно-патриотического движения "Юная армия".

В парке "Патриот" в эти дни проходит форум "Я – Юнармия". Его участники — дети из самых разных регионов, многие из них собираются в будущем носить погоны. Может быть, доведется служить в военном технополисе "Эра".

О планах по его созданию президенту рассказал министр обороны. Инновационная площадка нужна, для того чтобы разрабатывать и внедрять передовые технологии на благо армии.

Поздравляя военнослужащих, Владимир Путин отметил не только их уровень выучки, но и технику, которая стоит на вооружении. Передовая, часто не имеющая аналогов в мире. Свою мощь российское оружие наглядно продемонстрировало в Сирии.

Традиция из Великой Отечественной — за боевые заслуги вручать награды не только людям в погонах. Орден Ушакова Владимир Путин крепит на знамя флагмана тихоокеанского флота – ракетного крейсера "Варяг".

"Будет стоять на самом почетном месте, место уже подобрано, назначено, — говорит командир крейсера Алексей Ульяненко. — За этот орден спасибо большое всему экипажу".

"Гордость испытывают, наверное, все поколения, которые прошли службу на нашем корабле и привели к такому показателю — заработать первый орден Ушакова, который вручается сильным кораблям", — говорит командир авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Сергей Артамонов.

У авианосца "Адмирал Кузнецов" по плану — модернизация. Российская армия проходит перевооружение, доля современных образцов в войсках уже больше 60 процентов. Только в прошлом году на боевое дежурство заступили 200 новых самолетов, полтора десятка судов.

"Когда армия, флот являются самодостаточными, сильными, развитыми, тогда создаются условия для мирного развития страны, для выстраивания стабильных отношений на международной арене. И кажется, что так всегда и было. Кажется, что это нормально. Но стоит только ослабнуть Вооруженным силам, появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались. Появляются такие угрозы, которые мы себе и не представляли. В последние годы Вооруженные силы России приобрели новую динамику развития, такую, которая и нужна России. Я хочу всех вас поблагодарить за эту работу, и еще раз поздравить с Днем Защитника Отечества. Спасибо", — сказал Владимир Путин.

По традиции 23 февраля торжественная церемония прошла в Александровском саду у Могилы Неизвестного солдата. В ней приняли участие первые лица государства.

В свой праздник солдаты держат строй, рядом часовые на посту, как и тысячи тех, кто 23 февраля в наряде, в морском походе или на боевом вылете. Для них дело всей жизни — Родину защищать.

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