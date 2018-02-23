Фанаты "Спартака" предстанут перед судом в Испании

Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и московским "Спартаком" был омрачен беспорядками в Бильбао. Четыре болельщика российского клуба задержаны и предстанут перед испанским судом.

Встрече "Атлетика" и "Спартака" предшествовали беспорядки, в результате которых пострадали четыре гостя из России и пять полицейских. Одним из стражей порядка скончался от сердечного приступа. Были задержаны девять человек, в числе которых три россиянина и поляк. Им предстоит предстать перед судом за сопротивление полиции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции Бильбао, в ходе столкновений пострадали пять полицейских и четыре болельщика "Спартака". Один полицейский скоропостижно скончался от сердечного приступа. Никаких повреждений погибший полицейский не получил. Обстоятельства случившегося выясняет УЕФА.