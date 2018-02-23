МОК просят продлить дисквалификацию России

К Международному олимпийскому комитету (МОК) с письмом обратился институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO). В частности, в нем была выражена просьба о том, что в связи с новыми положительными допинг-пробами российских спортсменов дисквалификацию в отношении России необходимо продлить.

В iNADO обеспокоены ситуацией, в которой команда олимпийских атлетов из России может пройти на церемонии закрытия Игр под российским флагом. Члены организации считают, что такой жест вызовет агрессию у чистых спортсменов, а их интересы будут, таким образом, ущемлены, сообщает "Спорт-экспресс".

В институте призывают МОК сохранить в силе действующие санкции до тех пор, пока Олимпийский комитет России (ОКР) не выполнит ряд требований. Среди них упоминаются признание отчетов Макларена, решения комиссий Освальда и Шмида, демонстрирование раскаяния и приношение публичных извинений за причиненный вред, выполнение дорожной карты WADA по восстановлению РУСАДА, призыв прекратить все нападки на информаторов и обеспечение гарантий их безопасности, передача допинг-тестов и прочей информации Московской антидопинговой лаборатории, а также выплата штрафов и выполнение прочих условий МОК.