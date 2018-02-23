Косачев назвал новые санкции США против КНДР шантажом

Введение новых санкций США против КНДР создает впечатление, что Вашингтон заинтересован в усилении конфронтации, а не в разрешении корейских проблем, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, это откровенный произвол и шантаж.

"Складывается впечатление, что США заинтересованы именно в усилении конфронтации, а не в разрешении корейских проблем в диалоговом формате", — написал Косачев в пятницу в Facebook.

Депутат напомнил, что Минфин США собирается преследовать санкциями 56 судов, судоходных и торговых компаний. Таким образом, по его мнению, это ведомство превращается из финансового органа в карательный. В этой связи, продолжил Косачев, остальным участникам глобальных экономических процессов стоит задуматься над механизмами защиты от "произвола и шантажа" США.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение существенно расширить санкции в отношении КНДР, чтобы лишить власти этой страны средств для финансирования ядерной программы.