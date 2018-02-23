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23 февраля 201820:49 Ольга Скабеева

Подруги и конкурентки: Загитова смогла отобрать золото у Медведевой

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Судьи, как и тысячи болельщиков, так и не смогли решить, кто из них лучше в произвольной программе. Но по сумме баллов 15-летняя Алина Загитова выиграла  золото Пхенчхана. И это при том, что всего год назад она была 83-й в рейтинге Международного союза конькобежцев. Серебро у Евгении Медведевой, и свой триумф спортсменки всецело разделяют с тренером Этери Тутберидзе. Ее блестящую работу отдельно отметил Владимир Путин в телеграмме с поздравлениями в адрес россиянок.

Легкая, грациозная — как только Загитова выходит на лед, трибуны перестают дышать. Первый прыжковый элемент Алины Загитовой, самой техничной фигуристки планеты, дает шанс на победу Медведевой — вместо каскада она делает тройной лутц. Но собирается, отдает льду свое сердце — так потом скажет сама Алина, и больше не дает шанса в себе усомниться. Тот самый каскад она исполнит во второй части программы, и без того перенасыщенной сложными элементами. Это не просто нагрузка, потеря во времени с риском не уложиться в музыкальную композицию. Но Загитовой все удается.

Она целует руку, прикладывает ее ко льду, словно желая сказать спасибо олимпийской арене. Загитова, которая шокировала весь мир, исполнив на тренировке комбинацию из пяти тройных прыжков, в себе нисколько не сомневается.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева шла к олимпийскому золоту ровно три года. Восстановилась после тяжелой травмы и приехала в Пхенчхан за победой. За сутки до старта Медведева скажет, что лед — это битва, и она будет драться.

К Олимпиаде суперчемпионка Медведева набирает свою лучшую форму. Ни единой ошибки, ни единой помарки, блестящее выступление в произвольной программе — она драматично играет Каренину. И эмоции сдержать уже не способна, впервые плачет на льду.

Она выходит со льда, обнимает своего самого строго тренера и не может прекратить плакать, лучше Медведева еще никогда не каталась. Весь лед усыпан игрушками, домой Женя четыре мешка. Она должна была победить, и до последнего верила.

Судьи капитулируют. Просто невероятное в фигурном катании — за произвольную программу две претендентки на золото получают одинаковое количество баллов: 156,56. Но Алина все-таки впереди из-за победы в короткой программе.

- Они обе проявили характер, одна пыталась удержать золото, другая хотела отобрать его, — говорит тренер фигуристок Этери Тутберидзе.

- Женю теперь нужно будет как-то поддерживать, утешать или это само по себе потом восстанавливается?

- Давайте посмотрим, она проделала очень длинный путь.

Легендарная Этери Тутберидзе, которая никогда не дает интервью и не проявляет эмоций, сегодня тоже заплакала. Как все это возможно, сказала, не знает сама, наверное, очень много катались. Увидев маму Загитовой, Тутберидзе ей тихо сказала: "Ты хоть поняла, что случилось? Ты олимпийская чемпионка".

И золото, и серебро достаются фигуристкам из России — Алина Загитова первое место, Евгения Медведева серебро.

"Мы с Женей подруги по жизни, подруги по команде, но в спорте мы, конечно же, конкурентки", — говорит Алина Загитова.

"Это спорт. Спорт- это одна из разновидностей войны, в которой, действительно, если хочешь выигрывать, нужно рвать зубами, как мы сегодня и делали", — добавляет Евгения Медведева.

Это подарок к 23 февраля. "Я поздравляю всех мужчин с 23 февраля и, пользуясь случаем, хочу поздравить своего папу. Я тебя очень люблю", — говорит Загитова.

Эти слова папа услышит в Ижевске. Как только стало известно, что дочь стала олимпийской чемпионкой, он тоже заплакал.

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