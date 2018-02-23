От Москвы до Мурманска: 23 февраля кандидаты в президенты провели на митингах и встречах

Уже на следующей неделе на избирательных участках за рубежом начнется досрочное голосование на выборах президента России. Возможность сделать свой выбор раньше остальных избирателей получат 80 тысяч россиян, которые живут в 74 странах.

Выходного дня у них не было. Кандидаты на пост президента в День защитника Отечества разъехались по стране. Мурманск, Новороссийск, Волгоград, Москва — митинги, шествия и многочисленные встречи.

КПРФ отмечает вековой юбилей Красной Армии. Большой митинг в столице. "Ровно сто лет назад родилась великая Красная Армия. Такой военной силы не было никогда. И в этот 100-летний юбилей мы должны обещать себе и всем остальным, что опять вернем нашей армии великое будущее", — заявил кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин.

Перед митингом колонны КПРФ прошли по центральным улицам Москвы. Оркестр, речевки и лозунги. Работники расположенных по пути шествия кафе и бутиков вышли на улицы и фотографировали все происходящее.

На другой центральной площади Москвы выступает хор ЛДПР, а еще барабанщицы и казаки. После небольшого концерта объявляют главного участника – Владимира Жириновского.

Плохие отношения с западными странами, уверен Жириновский, в том числе, и потому что там боятся окрепшей российской армии. От этого — атаки с других сторон.

"Сегодня с нами борются через культуру, чтобы меньше звучал русский язык, чтобы русские дети учились на чужом языке, чтобы ущемлять русских спортсменов, журналистов, деятелей культуры. Да здравствует русский солдат- победитель, непобедимая, легендарная, всесокрушающая на своем пути русская армия", — заявил Жириновский.

Госдума пригласит на выборы президента России 243 иностранных наблюдателя из 74 стран. Среди них депутаты Европарламента, сенаторы национальных парламентов этих стран, а также девять мэров городов и действующих министров.

Активная подготовка к выборам продолжается по всей России. В Центризбиркоме сообщили, что для защиты системы ГАС "Выборы" от кибератак активно сотрудничают со структурами, которые занимаются информационной безопасностью. Ранее в Совбезе дали понять: чем ближе выборы, тем большего числа киберопераций против России стоит ждать. Но нормальный процесс голосования будет обеспечен.

На митинге Максима Сурайкина — тоже советские мелодии, но и в современной обработке. Чтобы не замерзнуть. Сурайкин в буденовке, выступает с грузовика. Он уверен, что после войны только мощь советской армии обеспечивала стабильный миропорядок. И потому вскоре после распада Союза ситуация оказалась на грани глобального хаоса.

"Возродить Советский Союз! Возродить социализм! И только тогда мы сможем уверенно идти в будущее. Только тогда будет безопасность, бесплатное жилье, бесплатная медицина и бесплатное образование", — заявил Сурайкин.

Селфи на фоне военных кораблей: Ксения Собчак 23 февраля в Мурманской области — базе Северного флота России. Возложила цветы к памятнику героям-североморцам, защитникам Заполярья. И приблизилась к запретной зоне.

"Хочу поздравить и своих соперников по этим выборам, кандидатов, они все мужчины, поздравляю их с праздником, с Днем Защитника Отечества и хочу пожелать им всем удачи, тем более, что "удача", как и "Россия" — слова женского рода", — заявила Собчак.

Из Североморска Собчак направилась в Мурманск. Экскурсия по атомному ледоколу "Ленин" и, как написано на официальном сайте кандидата, большая встреча со сторонниками. Собчак рассказывает, какой видит Россию будущего, вопросы из зала звучат в том числе и о прошлом.

"Всю свою жизнь, сколько я себя помню, я работала. И, да, эта работа может показаться кому-то глупой, странной и смешной, и я вас понимаю в этом, но я свои деньги заработала сама, — подчеркнула Собчак. – Работа над собой – самая трудная, и я эту работу проделала. И если я смогла поменять за эти 9 лет себя, то и Россию смогу поменять. Потому что меня гораздо больше смущают люди, которые сидят по 20 лет в Госдуме и вообще не меняются".

Мамаев Курган в Волгограде. 23 февраля здесь, по понятным причинам, особенно много людей. Кандидат Сергей Бабурин призывает всегда помнить о подвиге отцов, дедов, прадедов. И не предавать их память.

"Сталинградская битва продолжается. Но сегодня Сталинградская битва идет за будущее уже в XXI веке. За будущее русских, украинцев, белорусов, татар, башкир, мордвы. Всех народов нашей страны. Будем достойны поколения, победившего гитлеровский фашизм", — заявил Бабурин.

Борис Титов в Новороссийске купил цветы в киоске и возложил букет к памятнику защитникам Новороссийска. Прошелся по набережной и посмотрел, в каких условиях работают малый бизнес и индивидуальные предприниматели. Титов считает, что помочь такому бизнесу развиваться может закон о мобильной торговле. Хотя Черноморское побережье, по его мнению, и так уже заметно изменилось: новые и уютные кафе и магазины.

"Сервис становится совсем другим — это не бабушки, которые разносили кукурузу и чай наливали на пляжах. Мы становимся современнее, молодежнее, интереснее", — считает Титов.

В Рязани, в региональном отделении штаба Владимира Путина, сегодня принимают Ларису Долину, доверенное лицо кандидата. Известная певица пообщалась с волонтерами и ответила на их вопросы, почему она поддерживает Путина.

Уже 25 февраля в России начнется досрочное голосование на выборах президента для избирателей, которые находятся в труднодоступных местах. По подсчетам Центризбиркома, 150 тысяч человек — жители отдаленных районов, вахтовики, моряки, которые 18 марта будут находится в плавании, — смогут проголосовать досрочно.